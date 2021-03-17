ПФЛ утвердила революционный формат чемпионата Украины в первой лиге

17 марта, 2021, 15:15

В новом сезоне количество участников первой лиги вырастет до 20 клубов, которые будут распределены на две группы

Об этом сообщает UA-Футбол.

Соответствующее решение принято 17 марта на заседании Центрального совета Профессиональной футбольной лиги.

Согласно проекту, в следующем году в первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по 10 команд по географическому принципу. После соревнований в два круга на первом этапе, 10 лучших команд во втором раунде разыграют между собой путевки в Премьер-лигу, остальные - определят 4 клуба, которые вылетят во второй дивизион.

Решение ПФЛ утвердить исполком Украинской ассоциации футбола.

Количество клубов в первой лиге увеличено из-за отмены молодежного первенства Украины. С нового сезона дублеры трех лучших клубов УПЛ будут выступать в первой лиге, остальные получат возможность заявляться во вторую лигу.

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