Первую прививку от коронавируса получили 25 млн британцев

17 марта, 2021, 21:41

25 млн человек в Великобритании получили прививку одной дозой вакцины от коронавируса

Об этом сообщает ЕП со ссылкой Sky News.

Данные Департамента здравоохранения свидетельствуют, что вакцинированы уже почти половина взрослого населения страны, среди них - 90% людей из "групп риска".

В целом первую дозу вакцины получили 25 273 226 человек и из них около 1,7 млн вакцинированы двумя дозами.

По данным Евростата, население в Великобритании составляет 66,65 млн человек.