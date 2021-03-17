 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПервую прививку от коронавируса получили 25 млн британцев

Первую прививку от коронавируса получили 25 млн британцев

25 млн человек в Великобритании получили прививку одной дозой вакцины от коронавируса

Об этом сообщает ЕП со ссылкой Sky News.

Данные Департамента здравоохранения свидетельствуют, что вакцинированы уже почти половина взрослого населения страны, среди них - 90% людей из "групп риска".

В целом первую дозу вакцины получили 25 273 226 человек и из них около 1,7 млн вакцинированы двумя дозами.

По данным Евростата, население в Великобритании составляет 66,65 млн человек.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать