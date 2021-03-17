Первую прививку от коронавируса получили 25 млн британцев
17 марта, 2021, 21:41
25 млн человек в Великобритании получили прививку одной дозой вакцины от коронавируса
Об этом сообщает ЕП со ссылкой Sky News.
Данные Департамента здравоохранения свидетельствуют, что вакцинированы уже почти половина взрослого населения страны, среди них - 90% людей из "групп риска".
В целом первую дозу вакцины получили 25 273 226 человек и из них около 1,7 млн вакцинированы двумя дозами.
По данным Евростата, население в Великобритании составляет 66,65 млн человек.
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