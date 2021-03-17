Оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим "тишины": обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, недалеко от поселка Новотошковское, оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Гнутово российские оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. С помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.
Так, миссией было сообщено о систематическом препятствование работе БПЛА различных радиусов действия. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти