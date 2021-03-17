Оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим "тишины": обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов

17 марта, 2021, 20:59

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от поселка Новотошковское, оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово российские оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. С помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.

Так, миссией было сообщено о систематическом препятствование работе БПЛА различных радиусов действия. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

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