Официальный курс: гривна прекратила укрепление

17 марта, 2021, 09:15

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 марта 2021 года на отметке 27,65 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 16 марта курс составлял 27,64 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 марта установлен на уровне 32,96 грн / евро. По состоянию на 16 марта курс составлял 32,95 грн / евро.

На наличном рынке 17 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,66 продают - по 27,77 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,68 - 28,50 грн / $.

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