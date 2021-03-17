Общественная палата Чечни попросила Путина защитить Кадырова от журналистов

17 марта, 2021, 17:22

Общественная палата Чечни обратилась к президенту России Владимиру Путину после публикации "Новой газеты" со свидетельствами о массовых казнях в регионе

Члены палаты попросили президента защитить сотрудников республиканских правоохранительных органов - в частности, полка имени Ахмата Кадырова. По мнению авторов обращения, публикация "умаляет достижения последних лет республики под руководством Героя России Рамзана Кадырова", сообщает Кавказ.Реалии.

В начале этой недели "Новая газета" опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне - текст основан на показаниях бывшего сотрудника полка имени Кадырова. Согласно показаниям, в 2016-2017 годах он принимал участие в задержании чеченцев, которых позже пытали и убивали.

В Чечне утверждения, приведенные в тексте исключают, Кремль дело не комментирует. В день публикации у входа в здание редакции газеты распылили неизвестное химическое вещество.

О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года

"В который раз журналисты этого издания, пользуясь отсутствием цензуры, прикрываясь ширмой "свободы слова" и "журналистского расследования", опубликовали на страницах газеты статью оскорбительного, клеветнического характера, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму [их] родным и близким, и тем самым будоражащую общество, мешая спокойно работать и развиваться", - говорится в обращении палаты.

Заявление активно распространяют чеченские и федеральные СМИ. Министр информации и помощник председателя Чечни Ахмед Дудаев призвал всех российских журналистов противостоять "клевете на руководство региона".

По его словам, текст публикации вызвал "возмущение и народный гнев" "во всех слоях населения" региона. Дудаев объяснил появление публикации процветанием республики и тем, что она является одним из немногих регионов в мире, где "полностью уничтожен терроризм".

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