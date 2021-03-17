НАТО увеличит количество сил в Черном море из-за действий РФ, - Столтенберг

17 марта, 2021, 18:58

В НАТО обеспокоены действиями России, наращивающей военные силы в регионе Черного моря

Об этом по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Безопасность в Черном море является приоритетом для НАТО и для Грузии, и мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российских сил в этом регионе. Россия использует Крым для демонстрации силы, поэтому мы работаем над тем, чтобы укрепить наше присутствие в черноморском регионе", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию остановить политику признания Абхазии и Южной Осетии, и вывести оттуда все свои силы.

В свою очередь, премьер Гарибашвили приветствовал увеличение присутствия НАТО в регионе.

"Такое присутствие является сдерживающим фактором, который имеет мощный стабилизационный эффект для безопасности стран региона. Европейская безопасность не может быть полной без безопасного и стабильного Черного моря", - отметил он.