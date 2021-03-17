Нацсовет вызывает уполномоченного представителя подсанкционного телеканала NewsOne

17 марта, 2021, 12:53

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вызывает на заседание уполномоченного представителя ООО "Новости 24 часа" на 25 марта

Об этом говорится в заявлении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Национальный совет приглашает руководителя или уполномоченного представителя ООО" Новости 24 часа "... принять участие в заседании 25 марта 2021 года в 11.00 для рассмотрения вопросов о результатах внеплановых безвыездных проверок по актам проверок ... Приглашение для лицензиата также опубликовано сегодня, 17 марта , в газете "Голос Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что речь идет о результатах проверок от 28 января этого года.

Заседание будет прохдиты в онлайн-режиме.

Напомним, в NewsOne, Zik и "112 Украины" 2 Февраля были наложены санкции СНБО.

12 февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканала ZIK штраф более чем 300 тыс. грн и заявила, что подаст в суд , чтобы аннулировать его лицензию

25 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые проверки телеканала "НАШ"

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