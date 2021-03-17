Нацсовет вызывает уполномоченного представителя подсанкционного телеканала NewsOne
17 марта, 2021, 12:53
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вызывает на заседание уполномоченного представителя ООО "Новости 24 часа" на 25 марта
Об этом говорится в заявлении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
"Национальный совет приглашает руководителя или уполномоченного представителя ООО" Новости 24 часа "... принять участие в заседании 25 марта 2021 года в 11.00 для рассмотрения вопросов о результатах внеплановых безвыездных проверок по актам проверок ... Приглашение для лицензиата также опубликовано сегодня, 17 марта , в газете "Голос Украины", - говорится в сообщении.
Читайте также: Мы уже должны были бы их давно "закрыть", - Герасимьюк о "Прямом"
Отмечается также, что речь идет о результатах проверок от 28 января этого года.
Заседание будет прохдиты в онлайн-режиме.
- Напомним, в NewsOne, Zik и "112 Украины" 2 Февраля были наложены санкции СНБО.
- 12 февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканала ZIK штраф более чем 300 тыс. грн и заявила, что подаст в суд , чтобы аннулировать его лицензию
- 25 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые проверки телеканала "НАШ"
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти