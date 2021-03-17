На следующей неделе США введут санкции против России за вмешательство в выборы, кибератаки и убийства американских военных, - СМИ
Об этом сообщает CNN.
Источники в Госдепартаменте не стали разглашать подробности, но отметили, что санкции затронут Россию, Иран и Китай.
В то же время пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что решение о санкциях будет принято после того, как расследуют и другие дела, связанные с Кремлем.
"Мы ждем результатов по взлому SolarWinds, плату за убийство наших военных и о вмешательстве в выборы 2020 года. Мы доведем это до конца. И тогда, конечно же, президент оставляет за собой право принять решение о том, как реагировать", - заявила Джен Псаки.
16 марта Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2020 году, "очернить" кандидатуру Джо Байдена и поддерживая тогдашнего президента Дональда Трампа.
В докладе упоминается, что Иран пытался не допустить победы Трампа и подрывал доверие к избирательному процессу в США, а Китай "рассматривал, но не делал действий, направленных на изменение результата президентских выборов".
О том, что Россия продолжает попытки вмешаться в американские выборы, Джо Байден говорил еще в июле 2020 года.
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