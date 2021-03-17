На Одесчине пограничники остановили двух челевек, пытавшихся пересечь границу с поддельными ковид-тестами
Об этом рассказывает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что пара пыталась пересечь границу на автомобиле.
"Гражданин Румынии и гражданка Украины, направляясь на въезд в Украину на легковом автомобиле марки "Ниссан", подали на паспортный контроль вместе с документами негативные ПЦР-тесты на COVID-19. Однако пограничники сразу заметили, что тесты поддельные. Ведь кроме того, что так называемые тесты были распечатаны на принтере, на них еще и отсутствовала подпись главного врача медицинского учреждения. Впоследствии граждане признались пограничникам, что "тесты" они не сдавали, а якобы купили", - отметили в ГПСУ.
Пограничники заметили, что несколькими днями ранее обнаружили поддельные ПЦР-тесты у двух граждан Молдовы на пункте пропуска "Староказачье".
"Согласно медицинским справкам, тест на опасный вирус был сделан в 16 часов 14 марта, а путешественники прибыли в пункт пропуска в тот же день около 14 часов. Поэтому "путешественников во времени" пограничники через границу не пропустили и направили сообщение представителям Нацполиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения", - сообщили в ГПСУ.
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