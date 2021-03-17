На Харьковщине возможны ограничения в работе транспорта из-за ситуации с коронавируса, - ОГА
17 марта, 2021, 15:44
В Харьковской облгосадминистрации предупредили жителей, что они должны быть готовы к усилению карантинных ограничений, в частности к возможным транспортным ограничениям из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"Харьковщине следует готовиться к более суровым карантинным мероприятиям. Так, населению следует быть готовым к возможным транспортным ограничениям и переходу учебных заведений среднего и высшего образования на дистанционное обучение", - заявил заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.
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Он призвал людей ответственно относиться к собственному здоровью, не пренебрегать средствами защиты и вакцинироваться.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти усилить карантин в случае увеличения заболеваемости или госпитализаций.
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