На Харьковщине с 18 марта переводят учеников 5-11 классов на дистанционное обучение

17 марта, 2021, 19:43

Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям Харьковской области приняла решение о переводе 5-11 классов школ на дистанционное обучение с 18 марта

Об этом сообщил Общественному заместитель директора Департамента науки и образования Харьковщины Владимир Игнатьев.

Он добавил, что младшие классы продолжат очное обучение.

"Город Харьков будет решать самостоятельно по этому поводу, но это касается всей области", - сказал Игнатьев.

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С 18 марта в Киеве решили досрочно начать весенние каникулы для учащихся средней и старшей школы. Детсады и младшая школа будут работать в обычном режиме

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Одесса и Львов перевели учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.