На Харьковщине с 18 марта переводят учеников 5-11 классов на дистанционное обучение
17 марта, 2021, 19:43
Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям Харьковской области приняла решение о переводе 5-11 классов школ на дистанционное обучение с 18 марта
Об этом сообщил Общественному заместитель директора Департамента науки и образования Харьковщины Владимир Игнатьев.
Он добавил, что младшие классы продолжат очное обучение.
"Город Харьков будет решать самостоятельно по этому поводу, но это касается всей области", - сказал Игнатьев.
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Одесса и Львов перевели учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.
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