На Буковине готовятся ко второму этапу вакцинации: составляют списки пожилых людей, - ОГА
17 марта, 2021, 16:32
Черновицкая область готовится ко второму этапу вакцинации от COVID-19, там начали составлять списки людей старше 80 лет
Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Он поручил руководителям территориальных громад Буковины сформировать списки жителей, которым исполнилось более 80 лет.
Читайте также: В Киеве людей тарше 80 лет планируют прививать от COVID-19 с 22 марта, - координатор вакцинации
В рамках первого этапа вакцинации в области первую дозу вакцины получили уже 2 304 человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти