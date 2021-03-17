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Espreso.tvОбществоНа Буковине готовятся ко второму этапу вакцинации: составляют списки пожилых людей, - ОГА

На Буковине готовятся ко второму этапу вакцинации: составляют списки пожилых людей, - ОГА


фото: reuters
Черновицкая область готовится ко второму этапу вакцинации от COVID-19, там начали составлять списки людей старше 80 лет

Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Он поручил руководителям территориальных громад Буковины сформировать списки жителей, которым исполнилось более 80 лет.

Читайте также: В Киеве людей тарше 80 лет планируют прививать от COVID-19 с 22 марта, - координатор вакцинации

В рамках первого этапа вакцинации в области первую дозу вакцины получили уже 2 304 человека.

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