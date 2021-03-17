МИД Украины отреагировал на "решительный протест" РФ за троллинг российских дипломатов
"В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте. Остаемся преданными неукоснительному соблюдению требований Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, в частности в части безопасности иностранного дипломатического корпуса", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает Радио Свобода.
В ведомстве также заявили, что именно российские правоохранители пренебрегают безопасностью украинских дипломатических учреждений в России. В частности, 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, он получил несколько ножевых ранений. В МИД Украины, реагируя на инцидент, заявили, что "правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение".
17 марта Министерство иностранных дел России сообщило о вызове временного поверенного в делах Украины за акции в отношении дипломатов посольства России в Украине. Ему был высказан "решительный протест" за "провокационную акцию", которая имела место в Киеве 16 марта против дипломатов посольства России в Украине, сообщили в российском ведомстве.
Следите- канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти