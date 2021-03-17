МИД Украины отреагировал на "решительный протест" РФ за троллинг российских дипломатов

17 марта, 2021, 15:59

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вызов Министерством иностранных дел России временного поверенного в делах Украины за акцию в отношении дипломатов Посольства России в Украине, имевшую место 16 марта

"В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте. Остаемся преданными неукоснительному соблюдению требований Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, в частности в части безопасности иностранного дипломатического корпуса", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве также заявили, что именно российские правоохранители пренебрегают безопасностью украинских дипломатических учреждений в России. В частности, 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, он получил несколько ножевых ранений. В МИД Украины, реагируя на инцидент, заявили, что "правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение".

17 марта Министерство иностранных дел России сообщило о вызове временного поверенного в делах Украины за акции в отношении дипломатов посольства России в Украине. Ему был высказан "решительный протест" за "провокационную акцию", которая имела место в Киеве 16 марта против дипломатов посольства России в Украине, сообщили в российском ведомстве.

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