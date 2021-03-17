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МИД России отозвал посла из Вашингтона "для консультаций" после новых санкций США

Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций после введения новых санкций США

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "куда двигаться" в отношениях между государствами.

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"Для нас главное - определить, какими могут быть пути исправления российско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявили в МИД.

  • Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.
  • После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.

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