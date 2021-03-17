МИД России отозвал посла из Вашингтона "для консультаций" после новых санкций США
17 марта, 2021, 19:55
Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций после введения новых санкций США
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "куда двигаться" в отношениях между государствами.
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"Для нас главное - определить, какими могут быть пути исправления российско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявили в МИД.
- Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.
- После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.
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