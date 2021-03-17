МИД России отозвал посла из Вашингтона "для консультаций" после новых санкций США

17 марта, 2021, 19:55

Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций после введения новых санкций США

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "куда двигаться" в отношениях между государствами.

Читайте также: США вводят новые санкции против России из-за отравления Навального

"Для нас главное - определить, какими могут быть пути исправления российско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявили в МИД.

Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.

После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.