Массовая гибель птиц: в заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине отравились еще 18 журавлей и 20 огарей

17 марта, 2021, 17:27

В Херсонской области продолжают гибнуть серые журавли и огари из-за отравленного зерна

Об этом сообщил директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко в комментарии Укринформу .

"Наши люди (сельхозпроизводители - ред.) настолько глубоко непорядочны... Вчера (погибли, - ред.) 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы", - сообщил он.

Гавриленко отметил, что мертвых птиц обнаружили непосредственно на полях.

Он заявил, что сегодня, 17 марта, он видел около 20 журавлей, которые еле взлетают, три птицы медленно побрели от людей в болото - они "кандиды на вымирание".

Гавриленко заметил, что настоящая беда будет, когда скоро через эту территорию будут пролетать тысячи птиц.

Он отметил, что разъяснительная работа среди аграриев не помогает. Гавриленко надеется, что сейчас государство перейдет к более жестким методам решения проблемы, и эти решения будут касаться не только Херсонщины, поскольку, в очередной раз подчеркнул директор заповедника, это проблема всей Украины.

Директор заповедника надеется на решения, которые примут на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ ЧС, которая должна состояться сегодня, 17 марта, также работает рабочая группа, созданная в ОГА для рассмотрения вопросов, связанных с массовой гибелью (уничтожением) серых журавлей.

Он считает, что недобросовестные аграрии просто переждали волну проверок и снова вернулись к тем же методам борьбы с грызунами, от которых он предостерегал. Гавриленко просит: протравленные зерно не надо бросать на поле, а засыпать в норки и затаптывать, чтобы ослабленная полевка не выбралась на поверхность.

Также, директор заповедщие свою поддержку, помощь и защиту.

"Я объясняю, что мы сейчас работаем на государственном уровне - реакция государственных структур. Мы ожидаем, что совместными усилиями попытаемся сломать этот стереотип, сложившийся в нашем обществе в части того "что хочу, то и делаю на земле", и что нет ответственности ", - добавил он.

Напомним, 2 марта сообщили, что с 24 февраля на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибли 369 перелетных птиц .

Впоследствии, Держпродспоживслужба установила, что часть птиц в заповеднике "Аскания-Нова" погибла из-за яда против грызунов.

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