Ломаченко рассказал об истинной причине отказа Лопеса от реванша

17 марта, 2021, 13:19

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что американец Теофимо Лопес отказался от реванша, поскольку понимает, что терпит поражение

Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube канала SNOWQUEENLA.

По словам украинца, Лопес и его отец-тренер прекрасно понимают, что отобрали у него титулы, потому что он боксировал с травмой, а второй бой завершится поражением американца.

"Лопес понимают, что имели проблемы во второй половине поединка и почему я в первой половине ничего не делал. Они понимают, что если дадут реванш, то я выйду с двумя руками, полностью здоров и картинка будет совершенно другая. Очень быстро можно потерять все то , что они случайно завоевали. Реванш они мне не дадут ", - убежден Ломаченко.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

17 ноября Василий Ломаченко заявил, что может прекратить сотрудничество с промоутером Бобом Арумом ради боя против чемпиона мира WBC Девина Хейни из США.

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