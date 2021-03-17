Кулеба об отчете американской разведки: Конец мифа о вмешательстве Украины в выборы США и очередное громкое фиаско РФ
Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Конец мифа о" вмешательстве Украины в выборы ". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к взрывным мерам против США", - отметил Кулеба.
Он также отметил, что вмешательство осуществляла Россия, чтобы снизить поддержку Украины со стороны США.
"Очередное громкое фиаско РФ", - добавил министр.
Конец мифа о «вмешательстве Украины в выборы». Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к взрывным меры против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2021
Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.
После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.
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