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Espreso.tvОбществоКулеба об отчете американской разведки: Конец мифа о вмешательстве Украины в выборы США и очередное громкое фиаско РФ

Кулеба об отчете американской разведки: Конец мифа о вмешательстве Украины в выборы США и очередное громкое фиаско РФ


фото: gettyimages
Опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифу о якобы вмешательстве Украины в американские выборы, а Российская Федерация получила очередного фиаско

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Конец мифа о" вмешательстве Украины в выборы ". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к взрывным мерам против США", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что вмешательство осуществляла Россия, чтобы снизить поддержку Украины со стороны США.

"Очередное громкое фиаско РФ", - добавил министр.

Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.

После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.

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