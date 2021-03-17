Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 12 тыс. новых случаев
В частности, заболели 609 детей и 388 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4887 человек;
- летальных случаев - 289;
- выздоровели - 5467 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50966, методом ИФА - 22035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48143).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1489023 лица;
- выздоровели - 1237676 человек;
- летальных исходов - 28 986;
- проведения ПЦР-тестов - 7467108.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1121 случай;
Винницкая область - 750 случаев;
Волынская область - 239 случаев;
Днепропетровская область - 539 случаев;
Донецкая область - 373 случая;
Житомирская область - 482 случая;
Закарпатская - 557 случаев;
Запорожская область - 348 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 630 случаев;
Кировоградская область - 112 случаев;
Луганская область - 110 случаев;
Львовская область - 884 случая;
Николаевская область - 452 случая;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ровенская область - 433 случая;
Сумская область - 283 случая;
Тернопольская область - 485 случаев;
Харьковская область - 750 случаев;
Херсонская область - 66 случаев;
Хмельницкая область - 703 случая;
Черкасская область - 297 случаев;
Черновицкая область - 481 случай;
Черниговская область - 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторник, 16 марту 2021
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