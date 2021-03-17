Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 12 тыс. новых случаев

17 марта, 2021, 08:27

11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 марта

В частности, заболели 609 детей и 388 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4887 человек;

летальных случаев - 289;

выздоровели - 5467 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50966, методом ИФА - 22035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48143).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1489023 лица;

выздоровели - 1237676 человек;

летальных исходов - 28 986;

проведения ПЦР-тестов - 7467108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов вторник, 16 марту 2021