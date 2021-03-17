Конституционный суд перенес заседание, на котором должен был рассмотреть привлечение к ответственности Тупицкого, - СМИ

17 марта, 2021, 16:55

Судьи КСУ перенесли специальные пленарные заседания, на которых должны были рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности председателя КС Александра Тупицкого и его заместителя Сергея Головатого

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собеседника в КСУ.

"Судьи ничего не решили. Затруднились утвердить повестку дня", - сказал он. В связи с этим, добавил собеседник агентства, заседание перенесли. Сейчас точной даты его проведения нет.

Большая палата Конституционного Суда во время заседания 17 марта должна рассмотреть два дисциплинарных дела: одно - в отношении председателя суда Александра Тупицкого, а другое - в отношении заместителя председателя Сергея Головатого.

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На 12:00 планировалось специальное пленарное заседание, на котором должно было состояться рассмотрение вопроса относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского "о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности" от 11 марта 2021 года № 28-03 / 21.

В то же время в 14:30 в суде было запланировано рассмотрение вопроса об обращении следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артема Яблонского от 9 марта 2021 года № 10-8 -5316.

Напомним, 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.

Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого.

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

22 февраля Зеленский заявил, что КСУ возобновит работу, если удастся "избавиться" от его главы Александра Тупицкого.

26 февраля президент Владимир Зеленский указом продлил отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда еще на месяц.

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