Кабмин согласовал либерализацию авиасообщения с Сербией
Проект постановления Кабмин принял на очередном заседании, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к документу, соглашение будет определять порядок осуществления регулярных авиаперевозок между странами. В частности, документ будет устанавливать предоставление разрешений на выполнение полетов авиакомпаниям и содержать положения о безопасности полетов и авиационной безопасности. Соглашение также будет регулировать коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий.
В то же время отмечается, что соглашение не будет предусматривать никаких ограничений по количеству назначенных авиакомпаний, частоте и емкости, типу самолетов, а также пунктам назначения или отправления и территориям стран.
Отмечается, что заключить соглашение уполномоченный председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук.
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