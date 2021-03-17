Кабмин согласовал либерализацию авиасообщения с Сербией

17 марта, 2021, 15:15

Кабинет министров согласовал соглашение о либерализаци авиасообщения с Сербией

Проект постановления Кабмин принял на очередном заседании, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к документу, соглашение будет определять порядок осуществления регулярных авиаперевозок между странами. В частности, документ будет устанавливать предоставление разрешений на выполнение полетов авиакомпаниям и содержать положения о безопасности полетов и авиационной безопасности. Соглашение также будет регулировать коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий.

В то же время отмечается, что соглашение не будет предусматривать никаких ограничений по количеству назначенных авиакомпаний, частоте и емкости, типу самолетов, а также пунктам назначения или отправления и территориям стран.

Отмечается, что заключить соглашение уполномоченный председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук.

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