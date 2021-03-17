Экс-спикер Рады Литвин выбыл из выборов ректора КНУ им. Шевченко

17 марта, 2021, 18:30

В Киевском национальном университете закончился первый тур выборов нового ректора

Об этом сообщает ВВС Украина.

Лидерами стали два проректора по научно-педагогической работе: Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

По данным отдела коммуникаций университета, в голосовании на шести участках приняли участие 4 139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей.

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Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин занял четвертое место с результатом около 4% голосов.

Бугров и Рожко вышли во второй тур.

Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего и.о. ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.