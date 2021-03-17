Экс-футболист сборной Украины Хачериди заявил о желании вернуться в "Динамо"
Об этом сообщает zbirna.com .
По словам Хачериди, он мало верит в то, что может вернуться в "Динамо", потому что киевляне делают ставку на молодежь.
"Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу. Были ли предложения от украинских клубов? Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. Возвращение в "Динамо"? Почему бы и нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально", - сказал Евгений Хачериди.
33-летний Хачериди родился в Мелитополе и выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни".
С 2007 года центрбэк был игроком "Динамо", в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины. Также выступал за греческий ПАОК.
На счету Хачериди 51 матч и 3 гола в составе сборной Украины.
- З0 января стало известно, что Евгений Хачериди разорвал контракт с брестским "Динамо" и намерен судиться с белорусами из-за задолженности по зарплате.
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