Экс-футболист сборной Украины Хачериди заявил о желании вернуться в "Динамо"

17 марта, 2021, 20:58

Украинский защитник Евгений Хачериди заявил, что готов вернуться в киевское "Динамо"

Об этом сообщает zbirna.com .

По словам Хачериди, он мало верит в то, что может вернуться в "Динамо", потому что киевляне делают ставку на молодежь.

"Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу. Были ли предложения от украинских клубов? Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. Возвращение в "Динамо"? Почему бы и нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально", - сказал Евгений Хачериди.

33-летний Хачериди родился в Мелитополе и выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни".

С 2007 года центрбэк был игроком "Динамо", в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины. Также выступал за греческий ПАОК.

На счету Хачериди 51 матч и 3 гола в составе сборной Украины.

З0 января стало известно, что Евгений Хачериди разорвал контракт с брестским "Динамо" и намерен судиться с белорусами из-за задолженности по зарплате.

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