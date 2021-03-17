Экс-футболист "Динамо" Хачериди отказался возвращаться в Украину

17 марта, 2021, 12:21

Бывший футболист "Динамо" за сборной Украины Евгений Хачереди отклонил предложения от нескольких клубов Премьер-лиги

Об этом сообщает Команда 1 .

По словам Хачериди, который разорвал в январе контракт с брестским "Динамо" и остается без команды, он имел предложения от нескольких украинских клубов, но они его не устроили.

"Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. Сейчас тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Если найду команду, то, думаю, дней 10 мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас больше степени занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе ", - сказал Хачериди.

33-летний Хачериди родился в Мелитополе и выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни". С 2007 года он был игроком "Динамо", в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины. Также выступал за греческий ПАОК.

На счету Хачериди 51 матч и 3 гола в составе сборной Украины.

З0 января стало известно, что Евгений Хачериди разорвал контракт с брестским "Динамо" и намерен судиться с белорусами из-за задолженности по зарплате.

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