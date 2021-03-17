Для учащихся 4-х и 9-х классов отменили ГИА в этом учебном году: МОН обнародовало приказ

17 марта, 2021, 20:29

Министерство образования и науки освободило выпускников начальной и базовой школы от государственной итоговой аттестации в этом году

Соответствующий приказ опубликовали на сайте МОН.

Учащихся, завершающие получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году, - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняли из-за перевода единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации. А именно из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно закону, каждый ученик должен проходить ГИА, кроме случаев, определенных законодательством. Однако школьники, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть освобождены от аттестации по решению МОН или местных органов управления образования.

Принимая это во внимание, МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в этом году.

Справка : превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раз в течение периода более 2 недель в двух и более административных районах области (Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь), городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии отнесены к чрезвычайным ситуациям природного характера.

Напомним, Министерство здравоохранения 17 марта расширило "оранжевую" зону адаптивного карантина в Украине. В этой зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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