Дети вакцинированных от коронавируса матерей рождаются с антителами, - ученые

17 марта, 2021, 19:28

Израильские ученые выяснили, что дети вакцинированных от коронавируса женщин рождаются с антителами к вирусу

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Ученые проанализировали кровь из пуповины новорожденных (поскольку она такая же, как и кровь ребенка), рожденных от вакцинированных женщин.

Как оказалось, у всех 40 новорожденных имеются антитела к коронавирусу.

В свою очередь у женщин, принимавших участие в исследовании, вакцинировали минимум за неделю до взятия образцов крови. Для этого использовали препарат от компаний Pfizer и BioNTech.

Руководительница отдела вирусологии медицинского центра Данная Вольф сообщила, что это исследование подчеркивает важность вакцинации беременных женщин.

"Это важный вывод, который обнадеживает, предполагая, что вакцинированные матери передают защиту от COVID-19 своим детям до того, как они родятся", - сообщила она.

По ее словам, результаты этого исследования не могут точно подтвердить, что антитела обеспечивают защиту от коронавируса. Вольф уверенно заявила, что они все-таки будут защищать от инфекции. Также ученые пока не могут сказать, как долго антитела сохраняются в крови детей.

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