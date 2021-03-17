Дело ПриватБанка: никаких противостояний между САП и властью не было, - глава ведомства Грищук
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
После того, как в феврале было выписано подозрение бывшему председателю правления банка Александру Дубилету, а также задержан его первый заместитель Владимир Яценко, стала появляться информация о якобы сопротивлении в этом деле со стороны, в частности, руководства Офиса генпрокурора.
"Там была проведена экспертиза, которая завершилась во второй половине февраля. Активизация дела была где-то в ноябре - декабре 2020 года, а результаты экспертизы пришли в 20-х числах февраля, они как раз подтвердили те убытки, которые мы и инкриминировали подозреваемым", - сказал Грищук.
Он добавил, что в деле "есть процессуальные особенности", однако нельзя говорить, что это какое-то сопротивление.
"Есть процессуальные моменты: где-то прокурор говорит, что надо что-то сделать, где-то детектив перерабатывает. Это рабочие моменты, не могу сказать, что какое-то сопротивление было. Но в этом деле есть много эпизодов. Грубо говоря, есть эпизод о хищении 5 млрд долларов с ПриватБанка, и там дело еще далеко от завершения ", - добавил Грищук.
- Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днепра в Вену чартерным рейсом.
- Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до ее национализации в 2016 году.
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