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Дело ПриватБанка: никаких противостояний между САП и властью не было, - глава ведомства Грищук


фото: РБК-Україна
Исполняющий обязанности председателя САП Максим Грищук заявил, что активизация дела ПриватБанка произошла из-за завершения экспертиз

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

После того, как в феврале было выписано подозрение бывшему председателю правления банка Александру Дубилету, а также задержан его первый заместитель Владимир Яценко, стала появляться информация о якобы сопротивлении в этом деле со стороны, в частности, руководства Офиса генпрокурора.

"Там была проведена экспертиза, которая завершилась во второй половине февраля. Активизация дела была где-то в ноябре - декабре 2020 года, а результаты экспертизы пришли в 20-х числах февраля, они как раз подтвердили те убытки, которые мы и инкриминировали подозреваемым", - сказал Грищук.

Он добавил, что в деле "есть процессуальные особенности", однако нельзя говорить, что это какое-то сопротивление.

"Есть процессуальные моменты: где-то прокурор говорит, что надо что-то сделать, где-то детектив перерабатывает. Это рабочие моменты, не могу сказать, что какое-то сопротивление было. Но в этом деле есть много эпизодов. Грубо говоря, есть эпизод о хищении 5 млрд долларов с ПриватБанка, и там дело еще далеко от завершения ", - добавил Грищук.

  • Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днепра в Вену чартерным рейсом.
  • Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до ее национализации в 2016 году.

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