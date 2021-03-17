Даже с учетом птичьего гриппа: ЕС возобновит торговлю птицей с Украиной
17 марта, 2021, 13:53
Европейский Союз с 20 марта восстановит торговлю продукцией птицеводства с Украиной
Об этом в Facebook сообщила председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
По словам Магалецкой, ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенныму гриппу птицы. Решение вступает в силу с 20 марта этого года.
"Это даст Украине возможность восстановить торговлю между Украиной и ЕС продукцией птицеводства даже с учетом того, что до сих пор действуют карантинные ограничения в зонах, где были случаи болезни, и поставлять безопасную продукцию с неинфицированных зон", - пояснила она.
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