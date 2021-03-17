ЧМ-2022: стало известно, где пройдет выездной матч Украины против Финляндии
17 марта, 2021, 22:34
Выездной матч сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии пройдет в Хельсинки
Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Финляндии.
В 7-м туре квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет с Финляндией. "Домашняя сторона" приняла решение провести матч в столице - Хельсинки. Встреча состоится 9 октября.
Матчи против Казахстана (4 сентября) и Франции (16 ноября) также будут проведены в Хельсинки. Пока не известно, будут ли на стадион допущены фанаты, все зависит от ситуации с коронавирусом и принятых правительством мер.
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой сборной Украины на мартовские матчи.
- 15 марта стало известно, что мартовские матчи сборной Украины по футболу в квалификации ЧМ-2022 пройдут в Киеве.
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