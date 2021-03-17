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Espreso.tvСпортЧМ-2022: стало известно, где пройдет выездной матч Украины против Финляндии

ЧМ-2022: стало известно, где пройдет выездной матч Украины против Финляндии


фото: Getty Images
Выездной матч сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии пройдет в Хельсинки

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Финляндии.

В 7-м туре квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет с Финляндией. "Домашняя сторона" приняла решение провести матч в столице -  Хельсинки. Встреча состоится 9 октября.

Матчи против Казахстана (4 сентября) и Франции (16 ноября) также будут проведены в Хельсинки. Пока не известно, будут ли на стадион допущены фанаты, все зависит от ситуации с коронавирусом и принятых правительством мер.

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