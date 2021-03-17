Более 90% украинцев считают тарифы на газ и электроэнергию завышенными, - опрос

17 марта, 2021, 17:54

93% граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, а 0,4% ˗ заниженным

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Подавляющее большинство (93%) граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Всего 3% считают их хорошими, а 0,4% - заниженными.

Так, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными - доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство (такой ответ дали 29% опрошенных) и президента Украины (24%).

Еще 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5% - на Верховную Раду Украины, 7% - на энергетические компании, 6% - на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% - на НАК "Нафтогаз Украины".

Особенно часто ответственность на президента страны за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.

Так, среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", ответственность на президента возлагают 31%, за партию "Европейская Солидарность" - 31%, за ВО "Батькивщина" - 27%, тогда как среди представителей электората партии "Слуга народа" - только 14%.

Чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента страны (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Со снижением уровня благосостояния снижается доля тех, кто возлагает ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (соответственно 18% и 4%) и на компании, предоставляющие коммунальные услуги (соответственно 14,5% и 3% ).

Чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% - Верховную Раду Украины. Лишь 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должна обеспечивать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (доля таких возрастает от 11% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты, до 26,5% среди тех, кто ответил, что живет обеспечено), и снижается доля тех, кто считает это обязанностью Президента страны (соответственно 37% и 22%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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