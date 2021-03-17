Авиакатастрофа МАУ: международная группа координации помощи жертвам приняла к сведению отчет Ирана
Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, передает пресс-служба МИД Украины.
"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный отчет о расследовании безопасности аспектов, обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины (PS752)", - говорится в заявлении.
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Как отмечается, государства тщательно изучат этот отчет и его выводы.
Координационная группа будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв.
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