Авиакатастрофа МАУ: международная группа координации помощи жертвам приняла к сведению отчет Ирана

17 марта, 2021, 23:00

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 сообщила, что будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности обстоятельств трагедии и справедливости для жертв

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, передает пресс-служба МИД Украины.

"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный отчет о расследовании безопасности аспектов, обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины (PS752)", - говорится в заявлении.

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Как отмечается, государства тщательно изучат этот отчет и его выводы.

Координационная группа будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв.