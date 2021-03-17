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Espreso.tvМирAstraZeneca: Эстония продолжит вакцинировать граждан

AstraZeneca: Эстония продолжит вакцинировать граждан


фото: Reuters
В Эстонии решение продолжать вакцинацию AstraZeneca приняла экспертная комиссия по иммунопрофилактике

Об этом сообщает ERR .

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможные убытки. Мы решили, что вакцинация продолжится. Пока нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - заявили в экспертной комиссии.

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