AstraZeneca: Эстония продолжит вакцинировать граждан
17 марта, 2021, 07:39
В Эстонии решение продолжать вакцинацию AstraZeneca приняла экспертная комиссия по иммунопрофилактике
Об этом сообщает ERR .
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможные убытки. Мы решили, что вакцинация продолжится. Пока нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - заявили в экспертной комиссии.
Читайте также. "Украинцы будут получать бесплатную справку в два клика": Ляшко объяснил, как оформить свидетельство о COVID-вакцинации
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти