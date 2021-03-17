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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд отклонил апелляцию об аресте части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"

Антикоррупционный суд отклонил апелляцию об аресте части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"

Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда об аресте части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"

Об этом заявила пресс-служба ВАКС в комментарии Радио Свобода .

Истец - ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В ВАКС отметили, что такое решение суд принял 16 марта.

  • Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
  • Также решением СНБО наложены санкции против "ПрикарпатЗападтранса", эксплуатирующего трубопровод "Самара-Запад"
  • Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1 433 км нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".
  • Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на часть нефтетрубопровода "Самара-Западное направление".

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