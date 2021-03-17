Антикоррупционный суд отклонил апелляцию об аресте части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"
17 марта, 2021, 20:35
Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда об аресте части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"
Об этом заявила пресс-служба ВАКС в комментарии Радио Свобода .
Истец - ООО "ПрикарпатЗападтранс".
В ВАКС отметили, что такое решение суд принял 16 марта.
- Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
- Также решением СНБО наложены санкции против "ПрикарпатЗападтранса", эксплуатирующего трубопровод "Самара-Запад"
- Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1 433 км нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на часть нефтетрубопровода "Самара-Западное направление".
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