Американская певица Тина Тернер объявила о завершении карьеры

17 марта, 2021, 20:14

Американская соул и рок-певица Тина Тернер объявила о завершении своей карьеры

Об этом сообщает The Sun.

В киноленте "Тина" на телеканале Sky 81-летняя артистка дала понять, что больше не планирует появляться на публике.

В фильме певица вспоминает свои молодые годы, наполненные борьбой и болью, любовь и мировую славу. Она заявила, что в последние годы своей жизни хочет провести подальше от публики и камер.

Тернер также сообщила, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тернером.

"Это было не самая лучшая жизнь. Хорошее не уравновесит плохое. У меня была жизнь, наполненная насилием, другого способа рассказать эту историю нет. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять", - отметила Тернер.

Справка : Тина Тернер - обладательница восьми Грэмми и титула Королева рок-н-ролла.

Певица дважды была внесена в Книгу рекордов Гиннеса. В 1988 году за выступление перед самой большой платной аудиторией, в 2000 году - как сольный исполнитель, продавший наибольшее количество билетов на концерты

Как известно, в 2013 году попзвезда перенесла инсульт, а через три года после этого у нее диагностировали рак кишечника.

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