Адвокат Илья Новиков: все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, будут за это отвечать по закону

17 марта, 2021, 17:48

Все, кто причастен к организации политического преследования Петра Порошенко, рано или поздно будут нести за это ответственность

Об этом на брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" заявили адвокаты пятого президента, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Они, в частности сообщили, что правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство по заведомо ложным сообщениям о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.

В частности, как сообщил Игорь Головань, Офис Генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гочара. "Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара где выставлялась коллекция картин супругов Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство", - говорит Головань.

Головань отметил, что Шевченковский суд заставил возобновить расследование из-за ложного сообщения о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко. Расследование закрыли в декабре 2020 года.

Он также сообщил, что в свое время Нацполиция закрыла и производство против Андрея Портнова, который инициировал ряд дел против Порошенко.

"Мы сразу поставили вопрос перед правоохранительными органами о том, что Портнов подал заведомо ложные сообщения о преступлении. Соответственно было зарегистрировано уголовное производство", - говорит Головань.

"Закрыты они были еще в 2019 году. 2 марта Киевским апелляционным судом расследование было возобновлено, постановления о закрытии уголовных производств были отменены", - говорит Игорь Головань.

Илья Новиков напомнил, что Андрей Портнов, который вернулся в Украину 19 мая 2019 года, уже 20 мая подал первое заявление против Порошенко за приказ украинским морякам пройти через Керченский пролив. Адвокат отмечает, что эти сфальсифицированные дела были спланированы заранее, а их "расследование" всячески поддерживалось со стороны Офиса Зеленского.

"Понятно, что это заявление не было написано за одну бессонную ночь. Понятно, что Портнов привез его с собой. Сегодня мы начинаем подводить итоги. Скоро исполнится два года с начала этой истории. Эти три решения, о которых мы вам сегодня сообщили, из них всех следует сигнал, который мы надеемся будет воспринят", - говорит адвокат.

Новиков призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.

Он отметил, что в Офисе Зеленского не прекращаются регулярные совещания с силовиками, где ставятся задачи по преследованию Петра Порошенко.

"По нашей информации традиция еженедельных встреч в Офисе президента с силовиками на тему "давайте что-то сделаем с Порошенко" не прекратилась. Существует экспертиза НАБУ голоса Романа Трубы о том, что его голос на тех знаменитых "пленках Трубы" настоящий. Совершенно очевидно, что сейчас ищутся новые исполнители, которым будет поручено подписывать, ломать двери, нарушать закон и так далее", - отмечает Новиков.

"За эти два года ни одно из громко распиаренных дел против Порошенко не было воплощено в что-то реальное. Но уже сейчас намечается ответственность тех людей, которые взяли на себя этот позорный груз", - резюмирует адвокат.