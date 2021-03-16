За Зеленского в марте проголосовали бы более 27% избирателей, а за Порошенко - почти 20%, - центр Разумкова

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова.

Больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 19% всех опрошенных, или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился. По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 13,5% опрошенных и 20% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 13% и 17%, за Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10%

Кроме того, проголосуют за Игоря Смешко - соответственно 5% и 6%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за Руслана Кошулинского - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 1,5% и 2%, за Анатолия Гриценко - соответственно 1% и 2%, за Александра Вилкула - соответственно 1% и 1%, за Виталия Кличко - соответственно 1% и 1%.

Исследование проведено центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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