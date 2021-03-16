Израиль ограниченно возобновляет авиасообщение со всеми странами мира
Соответствующее решение приняло правительство страны, передает Haaretz.
Однако квоты на количество прибывших в страну остаются в силе. Министры решили сохранить ограничение в 3 тысячи человек в день.
Министерство здравоохранения Израиля имеет полномочия отменять авиарейсы, прибытие которых потенциально может угрожать здоровью населения страны.
До этого израильтяне имели право возвращаться в страну только рейсами из ограниченного числа городов: Лондона, Франкфурта, Парижа, Киева и Нью-Йорка.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале марта заявил, что Израиль стал первой страной мира, которая фактически победила эпидемию COVID-19.
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