16 марта, 2021, 10:41

Со вторника, 16 марта, Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами мира

Соответствующее решение приняло правительство страны, передает Haaretz.

Однако квоты на количество прибывших в страну остаются в силе. Министры решили сохранить ограничение в 3 тысячи человек в день.

Министерство здравоохранения Израиля имеет полномочия отменять авиарейсы, прибытие которых потенциально может угрожать здоровью населения страны.

До этого израильтяне имели право возвращаться в страну только рейсами из ограниченного числа городов: Лондона, Франкфурта, Парижа, Киева и Нью-Йорка.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале марта заявил, что Израиль стал первой страной мира, которая фактически победила эпидемию COVID-19.

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