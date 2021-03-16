Из-за нехватки мест в Харькове больных COVID-19 начали доставлять в больницу Чугуева
Об этом в своем Telegram сообщила мэр Чугуева Галина Минаева со ссылкой на директора центральной городской больницы Вячеслава Грушко.
"13 пациентов нашей больницы - харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра", - говорится в сообщении.
По словам Минаевой, ситуация в городе с распространением коронавируса ухудшается. Сейчас в больнице находятся около 120 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, из которых около 100 человек находятся на кислородной поддержке.
"Присутствующих на комиссии (заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) попросила уделить особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и пересмотреть режим и планирование работы городских учреждений, которые могут находиться в потенциальной зоне риска", - заявила Минаева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти