Из-за нехватки мест в Харькове больных COVID-19 начали доставлять в больницу Чугуева

Об этом в своем Telegram сообщила мэр Чугуева Галина Минаева со ссылкой на директора центральной городской больницы Вячеслава Грушко.

"13 пациентов нашей больницы - харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра", - говорится в сообщении.

По словам Минаевой, ситуация в городе с распространением коронавируса ухудшается. Сейчас в больнице находятся около 120 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, из которых около 100 человек находятся на кислородной поддержке.

"Присутствующих на комиссии (заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) попросила уделить особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и пересмотреть режим и планирование работы городских учреждений, которые могут находиться в потенциальной зоне риска", - заявила Минаева.

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