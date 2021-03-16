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Espreso.tvСпортВирус сильно поразил легкие, - третья ракетка Украины рассказала, как перенесла COVID-19

Вирус сильно поразил легкие, - третья ракетка Украины рассказала, как перенесла COVID-19


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что восстанавливается после того, как переболела коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Марты Костюк.

По словам Костюк, коронавирус сильно поразил ее легкие.

"Пару недель назад я получила положительный тест на COVID-19. Вирус особенно сильно поразил мои легкие, а также другие части организма, что сделало выздоровление сложнее, чем я ожидала. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути", - написала теннисистка.

18-летняя Марта Костюк занимает 83 место в рейтинге WTA. Это третий показатель среди украинок после Элина Свитолина (5) и Дайаны Ястремской (31).

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