Вирус сильно поразил легкие, - третья ракетка Украины рассказала, как перенесла COVID-19

16 марта, 2021, 17:41

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что восстанавливается после того, как переболела коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Марты Костюк.

По словам Костюк, коронавирус сильно поразил ее легкие.

"Пару недель назад я получила положительный тест на COVID-19. Вирус особенно сильно поразил мои легкие, а также другие части организма, что сделало выздоровление сложнее, чем я ожидала. Однако сейчас я нахожусь на правильном пути", - написала теннисистка.

18-летняя Марта Костюк занимает 83 место в рейтинге WTA. Это третий показатель среди украинок после Элина Свитолина (5) и Дайаны Ястремской (31).

8 февраля Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в первом круге Australian Open.

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