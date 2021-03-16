Возвращение Бога: Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции

16 марта, 2021, 18:14

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал новость о том, что его вызвали в сборную Швеции

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ибрагимовича.

Ибрагимович выложил в сеть фото, где он в футболке сборной Швеции и традиционно назвал себя Богом.

"Возвращение Бога", - написал швед под фотографией.

Форвард попал в список футболистов сборной Швеции, которых вызвали на мартовские матчи отбора чемпионата мира 2022 года против Грузии и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.

Известно, что у 39-летнего Златана Ибрагимовича были напряженные отношения с главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном, однако сейчас конфликт между ними исчерпан.

Златан Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды в истории.

За "Милан" в нынешнем сезоне швед сыграл 21 матч, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.

7 февраля Златан Ибрагимович сделал в матче чемпионата Италии против "Кротоне" дубль и забил 500-й и 501-й голы в клубной карьере.

16 марта стало известно, что Ибрагимович после пятилетнего перерыва возобновит выступления за сборную Швеции.

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