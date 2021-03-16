Военные потратили 600 млн грн на систему управления вооруженными силами, которая может быть непригодной, - Bihus.info

Об этом сообщает Bihus.Info .

В 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в "Колоколе", именно такое название получила система, такое количество "недостатков и проблем, его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным".

Согласно контракту, "Эверест" должен был выполнить опытно-конструкторскую работу "Колокол-АС". Ее цель заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного управления ВСУ - системы управления войсками. По финала "Эверест" должен был сделать две основные вещи: написать специализированный военный софт и оборудовать несколько пунктов управления (штабов и машин) техникой, на которой этот софт работает.

Отмечается, что к "Колокола" компания "Эверест" подобного программного обеспечение не разрабатывала, ее основным видом деятельности была торговля компьютерами, принадлежностями и готовым софтом. Поэтому сначала даже само Минобороны дало заключение, что компания работу выполнить не в состоянии. Но через несколько недель резко передумали - если "Эверест" привлечет соисполнителей, то можно, и контракт таки подписали.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировало аудиторскую проверку, сначала финансовую, а затем осенью - комплексный аудит по проекту в целом.

Общий вывод аудита таков: софт - не соответствует поставленной задаче, поэтому дальнейшее использование "Колокола" может быть вообще нецелесообразным, а закупка до 12 комплексов ничем не обоснована, поэтому соответственно переплата в 255 млн могла вообще быть лишней. "Колокол" несовместим с аналогичными системами стран-членов НАТО.

По данным журналистов, аудитом установлен конкретный перечень лиц, которые принимали решение по проекту и подписывали соответствующие документы. Официально заказчиком выступало Минобороны, оно же платило деньги по контракту. Однако изначально руководили проектом чиновники Генштаба.

Подписал контракт с компанией без опыта разработки таких систем - генерал Владимир Рапко, тогдашний начальник войск связи ГШ ВСУ. Идея утроить количество комплектов и раздуть смету на лишние 255 млн грн происходит из доклада, подготовленного в Управлении развития автоматизации (тогда под командованием полковника Виктора Артиховича), доложил ее в Генштабе замначальника ГШ ВСУ генерал Родион Тимошенко, а согласовал - тогдашний начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.

Также подписи Рапко и Артиховича стоят под Актами приема работ по всем этапам разработки "Колокола" (проект выполняли, сдавали и принимали поэтапно). На всех кроме последнего, поскольку последний - сорвался.

Параллельно аудита в октябре 2020 года подошли сроки сдачи проекта в целом. В комиссию по приему этапа впервые вошли несколько программистов из специализированной айтишнои спецчасти ВСУ (Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Вооруженных Сил, созданный на основе волонтерского проекта "аэроразведка").

Обнаружив целый ряд проблем и недостатков, они отказались подписывать общий протокол и составили отдельные мысли. Из-за этого процесс приема сорвался и вопрос стал на тормоза на целых полгода. "Эверест" уже подал в суд с требованием принять работу.

В Генштабе запрос журналистов о комментарии проигнорировали. В Минобороны отметили, что передали материалы аудита в ГБР и не могут принять решение по "Колокола", пока не завершится следствие (по данным Bihus.Info пока в Бюро по меньшей мере два уголовных производства по "Колокола").

По "Эвересту", то директор фирмы Владимир Пастухов то назначал журналистам встречу, то отменял, наконец компания прислала письменный ответ, общий смысл которой сводится к тому, что информация о недостатках системы не соответствует действительности. Поговорить о "Колокол" подробнее Пастухов отказался.

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