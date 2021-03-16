Великобритания планирует увеличить количество ядерных боеголовок на 40%

16 марта, 2021, 13:10

Великобритания увеличивает лимит количества ядерных боеголовок Trident, которые она может накапливать, более чем на 40%, заканчивая 30 лет постепенного разоружения со времени распада Советского Союза

Соответствующее объявление должен сделать премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник, сообщает The Guardian.

Информация о возросшем лимите со 180 до 260 боеголовок содержится в копии интегрированного обзора обороны и внешней политики, которую видел Guardian. Документ открывает путь к противоречивому перевооружению в размере 10 млрд фунтов стерлингов в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Обзор также предупреждает о "реалистичной возможности" того, что террористическая группа "осуществит успешную ХБРЯ (химическую, биологическую, радиологическую или ядерную) атаку до 2030 года", хотя для подтверждения этой оценки существует немного дополнительных деталей.

Документ включает личное обязательство Джонсона возобновить расходы на иностранную помощь до 0,7% национального дохода, "когда позволит фискальная ситуация", после жесткой критики сокращения помощи Йемену и другим странам.

В 100-страничном документе отмечается, что увеличение количества ядерных боеголовок является "признанием изменяющейся среды безопасности", а также "развитого спектра технологических и доктринальных угроз".

Активисты предупреждают, что Британия рискует начать "новую гонку ядерных вооружений" в то время, когда мир пытается выйти из пандемии.

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