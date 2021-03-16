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Espreso.tvСпортВ сети появилось фото новой формы "Ювентуса"

В сети появилось фото новой формы "Ювентуса"


фото: Getty Images
В сети появилось фото новой формы туринского "Ювентуса" на сезон 2021/22

Об этом сообщает Footy Headlines .

По информации источника, третий комплект формы "Ювентуса" от компании Adidas будет оформлен в желто-сине-белых цветах.

Титульным спонсором туринцев останется Jeep, а дизайн формы будет напоминать стиль итальянских команд в 90-х годах.

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