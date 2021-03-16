В сети появилось фото новой формы "Ювентуса"
16 марта, 2021, 22:41
В сети появилось фото новой формы туринского "Ювентуса" на сезон 2021/22
Об этом сообщает Footy Headlines .
По информации источника, третий комплект формы "Ювентуса" от компании Adidas будет оформлен в желто-сине-белых цветах.
Титульным спонсором туринцев останется Jeep, а дизайн формы будет напоминать стиль итальянских команд в 90-х годах.
- 16 марта стало известно, что туринский "Ювентус" активно интересуется форвардом французского ПСЖ Мауро Икарди .
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