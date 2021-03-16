В сети появилось фото новой формы "Ювентуса"

16 марта, 2021, 22:41

В сети появилось фото новой формы туринского "Ювентуса" на сезон 2021/22

Об этом сообщает Footy Headlines .

По информации источника, третий комплект формы "Ювентуса" от компании Adidas будет оформлен в желто-сине-белых цветах.

Титульным спонсором туринцев останется Jeep, а дизайн формы будет напоминать стиль итальянских команд в 90-х годах.

16 марта стало известно, что туринский "Ювентус" активно интересуется форвардом французского ПСЖ Мауро Икарди .