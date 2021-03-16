В России умер 19-летний хоккеист, которому в голову попала шайба
16 марта, 2021, 11:34
В реанимации скончался российский хоккеист Тимур Файзутдинов, которому во время матча в голову попала шайба
Об этом сообщает клуб игрока "Динамо" из Санкт-Петербурга.
Файзутдинов оказался в реанимации после того, как ему 13 марта в голову попала шайба во время матча Молодежной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива".
Хоккеист после попадания схватился за голову и упал на лед. 19-летнего игрока увезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура Файзутдинова не удалось.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти