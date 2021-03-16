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Espreso.tvСпортВ России умер 19-летний хоккеист, которому в голову попала шайба

В России умер 19-летний хоккеист, которому в голову попала шайба


фото: dynamo-spb.com
В реанимации скончался российский хоккеист Тимур Файзутдинов, которому во время матча в голову попала шайба

Об этом сообщает клуб игрока "Динамо" из Санкт-Петербурга.

Файзутдинов оказался в реанимации после того, как ему 13 марта в голову попала шайба во время матча Молодежной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива".

Хоккеист после попадания схватился за голову и упал на лед. 19-летнего игрока увезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура Файзутдинова не удалось.

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