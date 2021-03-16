 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ правительстве напомнили мэрам городов о возможности самостоятельно усиливать карантин в "оранжевой" зоне

В правительстве напомнили мэрам городов о возможности самостоятельно усиливать карантин в "оранжевой" зоне

В Кабинете министров напомнили мэрам городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, что регионы "оранжевой" зоны могут самостоятельно усиливать ограничительные меры без решения правительства

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Однако, на региональном уровне принимается решение об усилении контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.

Так, в "желтой" зоне запрещены:

  • перевозки пассажиров в общественном транспорте - только по количеству сидячих мест;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;
  • кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут работать при 50% заполненность зала;
  • запрещена работа дискотек, ночных клубов;
  • учебные заведения прекращают работу, если самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
  • запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях;
  • запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
  • прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным)
  • запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
  • запрещено пребывание в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
  • запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
  • иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса

В свою очередь "оранжевый" уровень   является предупредительным уровнем, который будет свидетельствовать об осложнениях эпидситуации. Его применят в случае превышения одного из показателей:

  • превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ;
  • загруженность больничных коек более чем 65%;
  • количество тестирований на COVID-19 в течение 7 дней менее 300 на 100 000 населения;
  • количество госпитализаций пациентов с подтвержденным диагнозом с более 60 на 100 000 населения в течение 7 дней
  • коэффициент обнаружения COVID-19 более чем 20% в ста человек;
  • увеличение общего количества госпитализаций более чем на 50% в период семи дней.

Ограничения в "оранжевой" зоне   такие же, как и в "желтой" зоне, впрочем введены усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать