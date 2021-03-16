В правительстве напомнили мэрам городов о возможности самостоятельно усиливать карантин в "оранжевой" зоне

16 марта, 2021, 19:55

В Кабинете министров напомнили мэрам городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, что регионы "оранжевой" зоны могут самостоятельно усиливать ограничительные меры без решения правительства

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Однако, на региональном уровне принимается решение об усилении контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.

Так, в "желтой" зоне запрещены:

перевозки пассажиров в общественном транспорте - только по количеству сидячих мест;

размещение посетителей в заведениях общественного питания - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;

кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут работать при 50% заполненность зала;

запрещена работа дискотек, ночных клубов;

учебные заведения прекращают работу, если самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;

запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях;

запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;

прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным)

запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;

запрещено пребывание в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;

запрещено самовольно покидать места самоизоляции;

иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса

В свою очередь "оранжевый" уровень является предупредительным уровнем, который будет свидетельствовать об осложнениях эпидситуации. Его применят в случае превышения одного из показателей:

превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ;

загруженность больничных коек более чем 65%;

количество тестирований на COVID-19 в течение 7 дней менее 300 на 100 000 населения;

количество госпитализаций пациентов с подтвержденным диагнозом с более 60 на 100 000 населения в течение 7 дней

коэффициент обнаружения COVID-19 более чем 20% в ста человек;

увеличение общего количества госпитализаций более чем на 50% в период семи дней.

Ограничения в "оранжевой" зоне такие же, как и в "желтой" зоне, впрочем введены усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить список карантинных ограничений для "оранжевой" зоны.

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