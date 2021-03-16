В правительстве напомнили мэрам городов о возможности самостоятельно усиливать карантин в "оранжевой" зоне
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Он отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Однако, на региональном уровне принимается решение об усилении контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.
Так, в "желтой" зоне запрещены:
- перевозки пассажиров в общественном транспорте - только по количеству сидячих мест;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;
- кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут работать при 50% заполненность зала;
- запрещена работа дискотек, ночных клубов;
- учебные заведения прекращают работу, если самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
- запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях;
- запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
- прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным)
- запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
- запрещено пребывание в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
- запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
- иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса
В свою очередь "оранжевый" уровень является предупредительным уровнем, который будет свидетельствовать об осложнениях эпидситуации. Его применят в случае превышения одного из показателей:
- превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ;
- загруженность больничных коек более чем 65%;
- количество тестирований на COVID-19 в течение 7 дней менее 300 на 100 000 населения;
- количество госпитализаций пациентов с подтвержденным диагнозом с более 60 на 100 000 населения в течение 7 дней
- коэффициент обнаружения COVID-19 более чем 20% в ста человек;
- увеличение общего количества госпитализаций более чем на 50% в период семи дней.
Ограничения в "оранжевой" зоне такие же, как и в "желтой" зоне, впрочем введены усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить список карантинных ограничений для "оранжевой" зоны.
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