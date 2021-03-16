В Одесской области легковушка BMW въехала в припаркованный грузовик, есть жертвы
Об этом сообщает пресс- служба полиции.
"Сегодня около четырех часов утра на улице Уварова 31-летний местный житель на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF", - говорится в сообщении.
Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров - две 17-летние девушки и 21-летний парень. От удара девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала "скорая".
Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе - был водитель BMW трезв.
Фото: od.npu.gov.ua
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