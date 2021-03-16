В Минюсте рассказали, сколько госбюджет заработал на платных камерах в СИЗО
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно сообщению, следственные изоляторы Украины заработали почти 2,8 млн грн благодаря реализации платных камер.
"Все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов. Так, по состоянию на 9 марта этого года, обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест", - отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, больше камер было отремонтировано в Киевском СИЗО - 11 камер на 138 мест; Запорожском СИЗО - 6 камер на 27 мест; Николаевском СИЗО - 5 камер на 8 мест; Харьковском СИЗО - 4 камеры на 37 мест.
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