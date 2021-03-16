В Минфине рассказали, сколько субвенций и дотаций получат местные бюджеты в 2021 году

16 марта, 2021, 16:49

Местные бюджеты в 2021 году получат более 160 млрд грн субвенций и дотаций

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в 2021 году местные бюджеты получат больше 160 млрд гривен субвенций и дотаций.

Так, пятью крупнейшими программами госбюджета, направленными на поддержку местных бюджетов является образовательная субвенция, субвенция на строительство и ремонт дорог, базовая дотация, дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения, а также субвенция на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения. Суммарно на эти программы направлены 142,4 млрд грн.

В частности, на развитие образовательной сферы в регионах предусмотрено почти 100 млрд грн. Средства направляются на оплату труда с начислением педагогических работников в начальных школах, гимназиях, лицеях, специальных и санаторных школах, а также специализированных художественных школах, школах-интернатах спортивного профиля, военных и военно-морских лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, научных лицеях, детских домах, учебно-реабилитационных центрах, учреждениях профтехобразования государственной или коммунальной собственности, учреждениях профессионального перед высшими образования и колледжей государственной или коммунальной собственности и тому подобное.

На строительство и ремонт дорог запланировано расходов на 18 млрд 101 млн грн. Средства предназначены для финансирования строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Почти 16 млрд помощи получат местные бюджеты по базовой дотации. Предполагается, что наиболее дотационными станут Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области, на которые в совокупности росписью запланировано 4,9 млрд грн.

Дополнительные дотации в 2021 году запланированы в размере 5,9 млрд грн. Эти средства будут направлены на содержание учреждений образования и здравоохранения, которые не финансируются за счет образовательной и медицинской субвенций.

Кроме того, субвенция на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения в текущем году составляет 3,7 млрд грн.