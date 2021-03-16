В Киеве женщина выпрыгнула из окна COVID-больницы

16 марта, 2021, 13:32

Из окна шестого этажа Киевской больницы №4 для лечения пациентов с коронавирусом выпрыгнула женщина

Об этом сообщила пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает РБК-Украина .

"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - отметила она.

Мошко отметила, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает детали.

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