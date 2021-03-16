В Киеве женщина выпрыгнула из окна COVID-больницы
16 марта, 2021, 13:32
Из окна шестого этажа Киевской больницы №4 для лечения пациентов с коронавирусом выпрыгнула женщина
Об этом сообщила пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает РБК-Украина .
"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - отметила она.
Мошко отметила, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает детали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти