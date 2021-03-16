В Киеве заработали два поста мониторинга воздуха, - КГГА

16 марта, 2021, 15:53

В столице заработали два поста мониторинга воздуха - в Дарницком и Днепровском районах города - на улице Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работы одного из этих постов, передает КГГА .

"В Киеве начали устанавливать современную систему, которая будет осуществлять качественный и системный автоматический мониторинг качества воздуха. Первые два поста, что уже установили, работают в Дарницком и Днепровском районах города. Сегодня мы проверяем работу одного из них", - отметил Кличко.

Так, оборудование и программное обеспечение на новых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, в частности директивам ЕС, и рекомендациям ВОЗ.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль. Устроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

Показатели можно увидеть на карте, где отображается актуальное состояние атмосферного воздуха и погодных условий.

"Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года - в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы. Киеву нужна собственная стратегия улучшения экологической ситуации, которая принимала бы во внимание все сферы жизнедеятельности города, влияющих на состояние воздуха - транспорт, деятельность промышленных предприятий, озеленение и другие. и управление экологии разрабатывает такую стратегию ", - отметил Виталий Кличко.

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