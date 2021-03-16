В Киеве столкнулись Ford и Volkswagen: в направлении Вышгорода образовался затор
16 марта, 2021, 17:51
В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, произошла авария
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как удалось узнать Стражам Эспрессо со слов водителя Volkswagen, он двигался в сторону Вышгорода в средней полосе. А водитель Ford разворачивался и не пропустил Volkswagen.
Водитель Volkswagen не пропустил Ford и ударил в заднюю часть авто, от чего тот слетел в кювет и перевернулся.
В салоне Ford находилось два человека, у Volkswagen - только водитель.
Автопроисшествие обошлось без жертв. На месте происшествия работают правоохранители и спецтехника.
В направлении Вышгорода образовался затор.
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